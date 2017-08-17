Саудівська Аравія знову відкриває кордон з Катаром для здійснення хаджу

Влада Саудівської Аравії заявила 16 серпня, що знову відкриє свій кордон з Катаром і не заперечує проти присутності прочан, які хочуть цьогоріч здійснити хадж.

Такий крок є першим зближенням між двома близькосхідними країнами-сусідами після того, як Саудівська Аравія закрила кордон у червні, що призвело і до бойкоту Катару іншими арабськими державами через звинувачення у підтримці Дохою екстремістських угруповань.

У офіційній заяві йдеться, що прикордонний пункт Салва буде відкритий для громадян Катару, які бажають здійснити щорічне паломництво і що вони зможуть пройти без необхідних електронних дозволів. Ті катарці, які хочуть здійснити хадж на початку вересня, зможуть скористатися двома аеропортами Саудівської Аравії, вказано у заяві. Відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії і катарським шейхом.

Катар минулого місяця звинуватив Саудівську Аравію в політизації хаджу і висловив свою стурбованість представникові ООН через перешкоди для його громадян провести щорічне паломництво.