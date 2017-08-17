Один військовий загинув, четверо поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув і ще четверо були поранені. Згідно з повідомленням, напередодні бойовики 35 разів порушили перемир’я.

«Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО продовжила загострюватись. А російсько-окупаційні угруповання від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, найбільш гаряче цієї ночі було в районі Авдіївської промзони, де бойовики 5 разів обстрілювали військових ЗСУ з мінометів і різних видів гранатометів.

«На жаль, у результаті цих протистоянь один наш боєць загинув, ще один отримав поранення», – додали у штабі.

Повідомляється також, що сепаратисти відкрили вогонь по будинках мирних мешканців у селищі Зайцеве. Це сталося під час роботи в в цьому районі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Бойовики з угруповання «ЛНР» звинувачують українських військових в трьох обстрілах за минулу добу, а в угрупованні «ДНР» поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.