Скандал із Siemens через турбіни не вплине на співпрацю щодо поїздів – керівництво залізниці Росії

Російська залізнична компанія-монополіст «Российские железные дороги» (РЖД) планує замовити додаткові поїзди компанії Siemens, попри недавній скандал щодо доставки Росією чотирьох турбін німецької компанії до окупованого Криму в обхід санкцій. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на першого віце-президента РЖД Олександра Мішаріна.

«Це не позначиться на наших відносинах. Ми отримали таке підтвердження. Більше того, ми плануємо збільшити кількість поїздів типу «Сапсан», – сказав Мішарін.

Тим часом прес-секретар компанії Siemens відмовився від коментарів.

Російська залізниця купує поїзди Siemens протягом десятиліть і в цьому році отримає пасажирські поїзди «Ласточка» за раніше підписаними контрактами.

Крім того, Siemens має спільне підприємство в Росії з компанією Sinara Group Дмитра Пумпянського, що постачає російським залізницям електричні локомотиви і поїзди «Ласточка».

Минулого місяця Siemens заявила про перегляд своїх відносин з Росією після того, як виявила, що енергогенеруючі турбіни, призначені для використання на півдні Росії, були відправлені до окупованого Криму з порушенням санкцій ЄС, запроваджених через незаконну анексії українського півострова в 2014 році.

У Siemens заявили, що турбіни були доставлені без відома і проти побажань компанії. Цей інцидент спонукав ЄС ввести додаткові санкції проти Москви.