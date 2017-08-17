Туреччина та Іран розкритикували планований на вересень референдум в Іракському Курдистані

Туреччина та Іран висловили рішучий спротив щодо референдуму про незалежність в Іракському Курдистані, запланованого на вересень. Про це йшлося під час візиту до Анкари 16 серпня начальника штабу армії Ірану.

«Обидві сторони підкреслили, що якщо буде проведено референдум, це стане основою для початку серії напружень та конфліктів всередині Іраку, наслідки яких позначаться на сусідніх країнах», – цитує іранського генерала Мохаммада Хоссейна Багері інформаційне агентство Ірану IRNA.

Багері після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пізно ввечері 16 серпня також заявив, що сторони погодилися – референдум щодо незалежності автономного курдського регіону Іраку може викликати заворушення у всьому регіоні.

Переговори Ердогана і Багері тривали близько години, йшлося під час їх проведення і про ситуацію в сусідній Сирії. Турецькі ЗМІ заявили, що це був перший такий візит іранського військового посадовця до Туреччини після Ісламської революції 1979 року в Ірані.

На початку червня президент Іракського Курдистану Масуд Барзані і лідери всіх політичних партій у регіоні домовилися провести референдум про незалежність від решти Іраку і призначили його на 25 вересня. Таку ініціативу засудили в Багдаді, а також в ООН.

Майже 5-мільйонний Іракський Курдистан і нині має значну автономію, зокрема власний парламент і збройні сили. Напруженість у відносинах з центральним урядом у Багдаді викликана, серед іншого, обміном доходами від нафти. Курди контролюють нафтове місто Кіркук.