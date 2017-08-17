Суд у Києві продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва проводить у четвер чергове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. На засіданні головує суддя Владислав Дев’ятко. Суд продовжив досліджувати докази сторони обвинувачення.

Під час попереднього засідання 15 серпня в суді як свідка допитали колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергеєва, який заявив, що звернення Януковича до російського президента Володимира Путіна про введення російських військ на територію України було не лише зачитане тодішнім представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним на засіданні Ради безпеки, а й що російська сторона надала цьому документу офіційного статусу.

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.