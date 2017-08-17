Афганістан: один військовий США загинув, ще кілька поранені під час спецоперації проти ісламістів

Один військовий США загинув, кілька американських і афганських солдатів були поранені в Афганістані під час операції проти бойовиків угрупування «Ісламська держава», повідомили 17 серпня військові командири.

«Один із службовців США загинув в результаті ран, отриманих 17 серпня під час партнерської операції США і афганських військ в Східному Афганістані. Військові США і Афганістану були також поранені під час операції», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що поранені були евакуйовані для подальшого лікування.

Ця загибель військовослужбовця стала десятою втратою для сил США цього року, що перевищує рівень загибелі в Афганістані американських військовослужбовців за увесь минулий рік.

Раніше цього місяця в Кандагарі були вбиті двоє солдатів США, коли бойовик-смертник із «Талібану» протаранив на авто, начиненому вибухівкою, військовий конвой.

У Білому домі повідомили, що 18 серпня президент США Дональд Трамп зі своїми радниками з національної безпеки обговорить стратегію США в Афганістані та Південній Азії.