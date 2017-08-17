Російській поетесі Астаховій заборонено в’їзд в Україну – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України заборонила в’їзд на територію України російській поетесі Ірині Астаховій (псевдонім Ах Астахова), повідомив вранці 17 серпня спікер ДПСУ Олег Слободян.

«Вчора список нев’їздних російських артистів поповнила ще одна особа. Це громадянка Росії, поетеса Ірина Астахова. Її прикордонники виявили в аеропорту Одеси, під час оформлення пасажирів, що слідували до Мінська. В ході додаткового вивчення підстав перетинання державного кордону ця особа підтвердила в’їзд на тимчасово окуповані території Автономної республіки Крим через тимчасово закриті пункти пропуску», – повідомив Слободян.

За його словами, відповідно до чинного законодавства, ухвалено рішення про заборону Астаховій на в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Ще 13 серпня Астахова виступала в Одесі, при цьому раніше активісти в соцмережах звертали увагу на візит поетеси до Криму влітку 2015 року.

У Держприкордонслужбі України пояснили, що напередодні концерту в Одесі не мали даних про відвідини Астаховою анексованого Криму. У відомстві зазначили, що в разі прибуття Астахової на кордон із Україною, прикордонна служба «діятиме в рамках законодавства і своїх повноважень».

Сама Астахова ситуацію поки не коментувала.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.