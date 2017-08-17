Тестова цифрова трансляція українських телеканалів почалася із Чонгара на окупований Крим – Нацрада

З Чонгарської телерадіовежі в Херсонській області в тестовому режимі почалася трансляція цифрового телебачення на територію анексованого Криму. Про це повідомив у Facebook член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

За його словами, на територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюються п’ять каналів – «UA: Крим», «5 канал», «Прямий канал» ( «Тоніс»), ICTV, «Чорноморська телерадіокомпанія».

«З 1 вересня мультиплекс почне працювати в стандартному режимі, з потужністю 0,3 кВт. З 1 листопада – з потужністю 1 кВт.», – додав Костинський.

Він також нагадав про підготовку до створення ще одного мультиплексу, до якого також увійдуть п’ять українських телеканалів.

14 серпня Костинський повідомив, що українське мовлення з вежі на Чонгарі досягає передмістя Судака.

17 березня відбулося урочисте відкриття телерадіовежі в селищі Чонгар, неподалік адмінкордону з Кримом. Її встановили для відновлення мовлення українських телеканалів і радіостанцій на територію анексованого Росією півострова.

​У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення розробили проект стратегії розвитку телерадіомовлення на території Херсонської області та організації мовлення на територію анексованого Криму. Мета стратегії – збільшити рівень покриття території Херсонської області аналоговим і цифровим ефірним мовленням, а також виключити прийом аналогового і цифрового ефірного мовлення з анексованої території в південних районах материкової частини України.