Суд погодився на самовідвід держадвоката Януковича, наступне засідання – 6 вересня

Оболонський районний суд Києва на засіданні в четвер задовольнив заяву державного захисника екс-президента України Віктора Януковича Віталія Мешечека про самовідвід у справі про державну зраду колишнього президента і постановив призначити нового державного адвоката.

«Прийняти відмову захисника Мешечка від виконання своїх обов’язків із захисту обвинуваченого Януковича», – оголосив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Крім того, за рішенням суду, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги має «невідкладно» призначити адвоката для захисту екс-президента.

Наступне засідання у справі відбудеться 6 вересня о 10-й годині.

Раніше сьогодні державний адвокат колишнього президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду Віталій Мешечек заявив про самовідвід, зазначивши, що змушений працювати над цією справою без помічників. Прокурори виступили проти виходу Мешечка зі справи, назвавши це спробою зриву судового процесу.

Оболонський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента Януковича у державній зраді. Сьогодні мали досліджуватись докази сторони обвинувачення.

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.