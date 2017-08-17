ДСНС попереджає про високу ймовірність пожеж 17-18 серпня в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в декількох областях України упродовж 17-18 серпня.

«17-18 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, місцями Херсонській, Миколаївській, Сумській областях надзвичайна (5 класу), на решті території (крім Закарпаття та Одещини) – висока (4 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.



Висока ймовірність виникнення пожеж через високі температури зберігається також у Києві та області, попередили рятувальники.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме суха повітряна маса, лише вночі на заході ймовірні локальні грозові дощі. Температура повітря 30-32 градуси вище нуля. На півдні, сході та в більшості центральних областей до +35.