На Дніпропетровщині вшанували пам’ять загиблого в автокатастрофі українського музиканта Кузьменка (Скрябіна)

На Дніпропетровщині у четвер вшанували пам’ять загибелі в автокатастрофі відомого українського співака та музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Захід відбувся у селище Лозуватка поблизу Кривого Рогу на місці загибелі артиста і був приурочений до 49-ої річниці з дня його народження.

За інформацією учасників жалобного заходу, присутні – шанувальники творчості Скрябіна, колеги-музиканти, небайдужі містяни – вшанували пам’ять музиканта хвилиною мовчання, поклали квіти та фотографії до монумента, а потім разом заспівали хіти музиканта. Священик відслужив панахиду.

Цього ж дня у Палаці молоді і студентів Кривого Рогу, де провів свій останній концерт Андрій Кузьменко, планується Фестиваль пісні та поезії, присвячений його пам’яті. До участі запрошені як представники творчих колективів Кривого Рогу, так і відомі музиканти. Учасники виконають пісні Андрія Кузьменка, а також авторські твори.

Раніше в Кривому Розі, біля Палацу молоді і студентів, де відбувся останній концерт Скрябіна, його прихильники заклали сквер, висадивши близько трьох десятків дерев. У липні 2015 року, на Дніпропетровщині, поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом, де загинув музикант, відкрили пам’ятний знак.

Український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.