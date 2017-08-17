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17 Серпень 2017, Київ 14:22
Новини | Події

Суд дозволив Мартиненку виїжджати з Києва і Київської області

Микола Мартиненко

Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку до 17 жовтня поточного року.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Водночас, згідно з рішенням суду, Мартиненко може залишати територію Києва і Київської області, що заборонялося йому попереднім запобіжним заходом.

20 квітня детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність всіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

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