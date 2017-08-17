Суд дозволив Мартиненку виїжджати з Києва і Київської області

Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку до 17 жовтня поточного року.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Водночас, згідно з рішенням суду, Мартиненко може залишати територію Києва і Київської області, що заборонялося йому попереднім запобіжним заходом.

20 квітня детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність всіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.