Поліція розслідує стрілянину в Шевченківському районі Києва як розбій

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини в Шевченківському районі Києва.

Як повідомила речниця поліції Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook, провадження відкрили за статтею187 (розбій) Кримінального кодексу.

«Стан потерпілого стабільний. За уточненою інформацією лікарів, проникаючих поранень у чоловіка немає, натомість є садна і забої», – написала Блищик.

Сьогодні у Шевченківському районі Києва, на вулиці Зоологічній, у четвер вранці невідомий стріляв у чоловіка, в результаті чого той був госпіталізований із двома вогнепальними пораненнями. У Нацполіції повідомили, що напад скоєно з метою пограбування, нападник зник з місця події.

Правоохоронці повідомили, що потерпілим є 28-річний підприємець, у якого, за словами свідків, нападник зі своїм спільником намагався відібрати сумку з грошима.