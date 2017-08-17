«Смарт-холдинг» Новинського заявляє про обшуки

«Смарт-холдинг», що належить народному депутату від фракції «Опозиційний блок» Вадиму Новинському, заявляє про обшуки суднобудівних підприємствах у Херсоні і Миколаєві, а також в центральному офісі «Смарт-Холдингу» у Києві.

Як йдеться у заяві промислово-інвестиційної групи, ці слідчі дії стосуються розслідування щодо нібито зловживання службовим становищем представниками «Фонду державного майна України (ФДМУ) і Міністерства промислової політики при внесенні змін до договору купівлі-продажу акцій Чорноморського суднобудівного заводу (Миколаїв),а також щодо нібито умисного доведення до банкрутства ЧСЗ».

«Смарт-холдинг» вбачає в цих слідчих діях «необґрунтований тиск з боку влади, яка використовує правоохоронців в своїх корисливих інтересах, на бізнес і на Вадима Новинського».

У промислово-інвестиційній групі звинувачення відкидають і заявляють, що ніколи не ухилялися від співпраці з правоохоронцями.

У Генпрокуратурі наразі ці слідчі дії не коментували.

Минулого рокуСлужба безпеки України проводила обшуки в кількох офісах компаній, які входять у «Смарт-холдинг». У компанії тоді відкинули звинувачення силовиків у причетності до фінансування тероризму і назвали обшуки «спробою влади залякати політичних опонентів». «Опозиційний блок» тоді заявив про політичні репресії з боку ГПУ.