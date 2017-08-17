НАБУ проводить обшуки у НКРЕКП у справі щодо «Роттердам +»

У Національному антикорупційному бюро підтверджують проведення обшуків в будівлі Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг.

Слідчі дії проводять у рамках провадження щодо затвердження так званої формули «Роттердам+».

Національне антикорупційне бюро розслідує зловживання службовим становищем під час формування ціни на вугілля за схемою «Роттердам+».

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.