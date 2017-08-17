ГПУ розслідує ймовірне ухилення від сплати податків Хомутинніком

Генеральна прокуратура України розслідує ймовірне ухилення від сплати податків головою депутатської групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком. Про це йдеться у рішеннях Печерського районного суду Києва.

Згідно з рішенням,депутат подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 32,7 мільйона гривень, 570 тисяч доларів США, 850 тисяч євро, а також 88 об’єктів цінного рухомого майна, ці дані свідчать, що мова йде про Хомутинніка.

Печерський райсуд задовольнив клопотання прокурора і дозволив вилучити у Національного агентства з питань запобігання корупції всі декларації Хомутинніка за 2015-2016 року, пояснення з уточненням в деклараціях, а також унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа.

Крім цього, суд дозволив призначити позапланову документальну податкову перевірку Хомутинніка, перевірятимуть документи з 1998 по 2016 рік.