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17 Серпень 2017, Київ 15:54
Новини | Події

ГПУ розслідує ймовірне ухилення від сплати податків Хомутинніком

Співголова групи партії «Відродження» Віталій Хомутиннік

Генеральна прокуратура України розслідує ймовірне ухилення від сплати податків головою депутатської групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком. Про це йдеться у рішеннях Печерського районного суду Києва.

Згідно з рішенням,депутат подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 32,7 мільйона гривень, 570 тисяч доларів США, 850 тисяч євро, а також 88 об’єктів цінного рухомого майна, ці дані свідчать, що мова йде про Хомутинніка.

Печерський райсуд задовольнив клопотання прокурора і дозволив вилучити у Національного агентства з питань запобігання корупції всі декларації Хомутинніка за 2015-2016 року, пояснення з уточненням в деклараціях, а також унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа.

Крім цього, суд дозволив призначити позапланову документальну податкову перевірку Хомутинніка, перевірятимуть документи з 1998 по 2016 рік.

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