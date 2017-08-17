У Росії ФБК опублікував розслідування про сина Пєскова

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), який очолює російський опозиціонер Олексій Навальний, опублікував розслідування про майно, що, імовірно, належить синові Дмитра Пєскова – речника президента Росії Володимира Путіна.

Автори розслідування наводять добірку фотографій з «Інстаграму» Миколи Чоулза – сина Пєскова від першого шлюбу, який повернувся з Великої Британії до Росії кілька років тому. З них випливає, що чоловік їздить на автомобілях елітних марок, зокрема Tesla, Range Rover і Ferrari.

У розслідуванні йдеться про те, що Чоулз володіє квартирою в центрі Москви, вартість якої може складати до 30 мільйонів рублів, а також літає на приватних літаках. При цьому син Пєскова ніде не працює, що підтвердив в бесіді зі співробітником ФБК, який до нього додзвонився.

Також у розслідуванні з посиланням на дані британської юстиції сказано, що раніше, ще перебуваючи у Великій Британії, Микола Чоулз брав участь у декількох нападах – на підлітка і дівчину – за що в 2009 році був засуджений і близько року провів у в’язниці.

У Росії щодо Чоулза також порушували кримінальну справу – повідомлялося, що він напав на власну бабусю. Згодом справа була закрита. ФБК повідомляє, що син Пєскова також не платить аліментів і понад сто разів порушував правила дорожнього руху.

Фонд опозиціонера Олексія Навального неодноразово звинувачував Дмитра Пєскова у причетності до корупції, публікуючи розслідування про елітну нерухомість, дорогий годинник й інше майно, яким, імовірно, володіє прес-секретар російського президента. Сам Пєсков звинувачення на свою адресу відкидає.