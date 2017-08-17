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17 Серпень 2017, Київ 17:25
Новини | Події

Путін завтра відвідає анексований Крим

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін завтра, 18 серпня, відвідає анексований Крим.

Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін здійснить робочу поїздку до Севастополя.

За повідомленням, він відвідає освітній центр «Бухта Козача»,музей-заповідник «Херсонес Таврійський».

У червні Путін вкотре незаконно відвідував окупований Криму без узгодження з владою України.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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