СБУ заявляє про «істотну активізацію російських спецслужб» в Україні

Служба безпеки України заявляє про «істотну активізацію російських спецслужб» в Україні.

«Останнім часом СБУ фіксує істотну активізацію російських спецслужб на території нашої держави. Підривна діяльність проявляється у внутрішній дестабілізації, в активній роботі диверсійних груп, розвідувальних груп, спробах здійснювати диверсії, терористичні акти», – сказав голова СБУ Василь Грицак.

Російська сторона наразі ці заяви не коментують.

В українському відомстві регулярно повідомляють про викриття намірів російських спецслужб, зокрема намірів дестабілізувати ситуацію в Україну.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».