Мінінфраструктури спростовує зустріч Омеляна із представниками турецьких авіакомпаній

У Міністерстві інфраструктури України спростовують інформацію про зустріч міністра інфраструктури Володимира Омеляна із представниками турецьких авіакомпаній у турецькому місті Бодрум.

У міністерстві спростовують факт проведення такої зустрічі, а, відповідно, і проведення переговорів із керівництвом турецьких авіакомпаній.

Єдина зустріч, яку провів Омелян офіційними представниками турецької авіакомпанії з 30 липня по 8 серпня, була зустріч із керівництвом Atlas Global в рамках нагородження українського пілота Олександра Акопова, додають в Мінінфраструктури.

Напередодні видання EUReporter з посиланням на власні джерела повідомило, що Омелян зустрівся з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі. За даними видання, на засіданні, яке проходило за закритими дверима, були присутні представники аеропорту «Ататюрк», генеральний директор компанії Atlas Global, а також заступник голови і генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines.