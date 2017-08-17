Глава СБУ Грицак закликає українців не їздити на заробітки в Росію

Глава Служби безпекиВасиль Грицак закликає українців не їздити на заробітки в Росію.

«Ми отримали інформацію про те, що ФСБ через центр «Аналітика і безпека» готує диверсії в Україні. Керівники цього центру отримали завдання від ФСБ – підібрати з числа колишніх бійців АТО кандидатів на заробітки в Росії», – сказав він.

За його словами, трьом колишнім учасникам АТО, жителям Дніпропетровської області, посередники запропонували виїхати в Москву на заробітки – цих бійців планували звинуватити у вчиненні вибухів в Москві.

«Нас не дивує цинізм російських спецслужб, адже саме на цих колишні бійців вони планували повісити власноруч підготовлені, як ми вважаємо, диверсії або теракти в Москві або як в Москві», – сказав Грицак.

«Я боюся робити припущення, але це може бути не єдина група українських хлопців – колишніх воїнів АТО, яких таким чином виманили ФСБшники або спецслужби Росії… щоб, здійснивши теракт або диверсію, звинуватити в цьому українську владу», – додав голова СБУ.

Раніше спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в ефірі програми «Ваша Свобода», коментуючи затримання колишніх українських військовослужбовців, яких російські силовики звинувачують в тероризмі, заявив, що серед українських військовослужбовців, зокрема тих, хто звільняється в запас, проводять роз’яснювальну роботу про небажаність поїздок на окуповані території, в тому числі в Крим.