В Індії 10-річна жертва зґвалтування народила дитину

В Індії 10-річна дівчинка, жертва зґвалтування, 17 серпня народила дитину. Раніше Верховний суд Індії відмовив їй у дозволі на аборт. Новонароджена дівчинка, яка з’явилася на світ у місті Чандігарх на півночі Індії в результаті кесаревого розтину, важить 2,5 кілограми.

Офіційні джерела повідомили, що малолітня мама і дитина, яка народилася передчасно, на 35-му тижні, перебувають у задовільному стані.

Десятирічна дівчинка, як повідомляється, не знає, що стала матір’ю. У лікарні їй сказали, що її прооперують через проблеми зі шлунком.

Вагітність виявили місяць тому, коли дівчинку доправили в лікарню через її скарги на болі в черевній порожнині. Індійські ЗМІ повідомляють, що насильником є дядько дівчинки, який тепер перебуває під арештом.

За повідомленням влади, батьки дівчинки відмовилися взяти новонароджену під опіку і погодилися на її усиновлення через державне агентство.

Місцевий суд у Чандігарху і Верховний суд Індії відхилили прохання про аборт на тій підставі, що дівчинка була на занадто пізньому терміні і, за даними лікарів, переривання вагітності було «занадто ризикованим».

Влада Індії заявляє, що це перший випадок, коли така мала дитина народила.