Українці можуть жити довше, якщо захочуть – медики (Ранковий ефір Радіо Свобода)

В Україні може не залишитися робочих рук вже за кілька років – експерт; Пасажири мають вимагати від «Укрзалізниці» якісного сервісу; Українці можуть жити довше, якщо захочуть – медики. На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії.

Відповідатимуть на запитання: заввідділу Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ Лариса Лісогор і заввідділу Інституту соціології Олександр Вишняк; директор Центру транспортної стратегії Сергій Вовк і координатор громадського руху «Ні, корупції на транспорті» Олександр Захаров; заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Владислав Збанацький та екс-міністр охорони здоров’я, народний депутат Олег Мусій.