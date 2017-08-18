Іспанія: поліція застрелила 5 нападників у спробі другого теракту в курортному місті Камбрілс, є поранені

У Іспанії правоохоронці зірвали спробу другого теракту, через декілька годин після того, що стався у Барселоні. У курортному місті Камбрілс, що на південь від Барселони, поліція повідомила, що застрелила п’ятьох «терористів», які організували аналогічну атаку.

Повідомляється, що шестеро цивільних і поліцейський поранені в Камбрілсі. Поліція заявила, що проведе контрольовані вибухи, оскільки мертві підозрювані були у жилетах з вибухівкою.

За останніми даними, щонайменше 13 людей загинули, десятки людей були поранені в Барселоні, коли фургон на високій швидкості в’їхав у натовп у центрі міста. Іспанська влада заявила, що серед жертв є люди з щонайменше 18 країн, переважно Європи. Відповідальність за атаку, яку влада назвала терактом, взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Незабаром після нападу поліція заарештувала двох осіб – іспанця і марокканця, але водій фургона втік і все ще у розшуку.

Поліція вказала на зв’язок між нападом у Барселоні і вибухом у будинку в Альканарі раніше того дня, коли один чоловік загинув і ще один був поранений, коли вони виготовляли вибухові речовини.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що «терористи ніколи не зруйнують єдиного народу, який любить свободу, а не варварство».

Минулого року бойовики використовували автомобілі, в’їжджаючи у натовпу в серії нападів по всій Європі, від чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні та Стокгольмі.