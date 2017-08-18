Інтерпол: картини з кримського музею не перебувають в міжнародному розшуку

Картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року передали в Сімферопольський художній музей, не перебувають у міжнародному розшуку Інтерполу. Про це повідомив начальник департаменту Інтерполу і Європолу НПУ Василь Неволя, передає сайт «Крим.Реалії».

«ГПУ тільки надіслало нам через відповідний підрозділ Національної поліції запит про оголошення в розшук. А питання про його оголошення зараз вирішується на рівні Києва. Ми не вирішуємо, що робити. Ми дивимося, наскільки це звернення до нас відповідає стандартам і умовам для того, щоб якийсь об’єкт мистецтва оголошувався в розшук», – розповів Неволя.

При цьому він не зміг відповісти на запитання, коли відомство визначиться: оголошувати картини з Сімферопольського музею в розшук чи ні.

17 серпня управління Національної поліції в автономній республіці Крим повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року незаконно передали в Сімферопольський художній музей, оголосили в державний та міждержавний розшук.

Пізніше в Мінкульті Криму зазначили, що картини, оголошені в розшук управлінням Нацполіції в Автономній республіці Крим, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.

18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей відправив до Маріупольської картинної галереї імені Куїнджі 53 роботи російських художників XVIII-XIX століть. Виставка планувалася до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше, оскільки кримські музейники вимагали повернути експонати. За даними російських ЗМІ, наприкінці березня 2014 року картини з маріупольського музею забрала група відставних військових з Криму, і доставила полотна на анексований півострів.