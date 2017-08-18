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18 Серпень 2017, Київ 10:04
Новини | Міжнародні

Російські космонавти запустили у космос перші наносупутники

Російські космонавти 17 серпня запустили під час виходу у відкритий космос п’ять невеличких супутників, серед яких і є два таких, що виготовлені майже повністю за допомогою тривимірного принтера. Ці супутники назвали «Танюша». Запуск здійснили космонавти Федір Юрчихін та Сергій Рязанський.

3D-наносупутники спроектовані таким чином, щоб визначити, чи вціліють частини, виготовлені на принтері, у космічному середовищі. А виготовлені на принтері, зокрема, зовнішній корпус і батарейні блоки.

Як очікується, ці тривимірні супутники перебуватимуть на орбіті протягом 5-6 місяців, а їхнім завданням буде передача на Землю голосових повідомлень, а також даних про роботу систем супутника.

Супутники будуть транслювати в радіоефір привітання з нагоди 60-річчя запуску першого штучного супутника Землі і 160-річчя від дня народження теоретика космонавтики Костянтина Ціолковського. Вітання передаватимуться російською, англійською, іспанською та китайською мовами на частоті, доступній для радіоаматорів.

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