Українців немає серед загиблих чи поранених під час теракту в Барселоні – консули

Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що українців немає серед загиблих чи поранених під час учорашнього теракту в іспанській Барселоні. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Twitter.

Раніше дипломати закликали громадян України утриматися від відвідин центральної частини Барселони, а тих, хто там опинився – повідомити рідним, що вони у безпеці.

За останніми даними, щонайменше 13 людей загинули, десятки людей були поранені 17 серпня в Барселоні, коли фургон на високій швидкості в’їхав у натовп у центрі міста. Іспанська влада заявила, що серед жертв – люди з щонайменше 18 країн. Відповідальність за атаку, яку влада назвала терактом, взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Того ж дня іспанські правоохоронці зірвали спробу другого теракту, через декілька годин після того, що стався у Барселоні. У курортному місті Камбрілс поліція застрелила п’ятьох «терористів», які організували аналогічну атаку. В результаті шестеро цивільних і поліцейський були також поранені.

Минулого року бойовики використовували автомобілі, в’їжджаючи у натовпи в серії нападів по всій Європі, від чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні та Стокгольмі.