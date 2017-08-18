Університет, де працював до ув’язнення в Ірані американський дослідник, вимагає його звільнення

Іранська влада нехтує закликом звільнити засудженого до 10 років ув’язнення за звинуваченням у «шпигунстві» американського дослідника Сію Ванґа із Прінстонського університету, йдеться у заяві вишу від 17 серпня.

37-річний Сію Ванґ є кандидат в докторантуру, спеціалізується на євразійської історії. Він проводив дослідження для своєї дисертації в Ірані минулого року, коли його затримали і звинуватили в «шпигунстві під прикриттям досліджень». Сім'я Ванґа і університет категорично заперечують звинувачення.

«Він подорожував по Ірану винятково для вивчення фарсі (мова – ред.) та вивчення історичних документів кінця 19-го – початку 20-го століть. Він заздалегідь описав свої дослідницькі плани іранській владі, бібліотекам і архівам, які планував відвідати, і він лише домагався доступу до матеріалів, необхідних йому для дисертації», – повідомили в університеті.

У навчальному закладі назвали «абсолютно неправдивими» звинувачення Ірану, що Прінстонський університет відрядив Ванґа, щоб «проникнути» в країну, і що той мав «зв’язки з розвідувальними агентствами».

«Він не пов’язаний з будь-яким урядом чи спецслужбами. Ми стурбовані тим, що його апеляція була відхилена і що він залишається несправедливо ув’язненим», – йдеться у заяві університету.

«Я спустошена, що апеляція мого чоловіка була відхилена і що він, як і раніше, несправедливо ув’язнений в Ірані за необґрунтованими звинуваченнями в шпигунстві і співпраці з ворожим урядом проти іранської держави», – сказала дружина Ванґа, яка є громадянкою Китаю. «Наш маленький син і я понад рік не бачили Сію, і ми дуже сумуємо за ним».

Інформація про затримання Ванґа в Ірані і його 10-річне ув’язнення вперше з’явилася минулого місяця. Адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла жорстку позицію щодо Ірану і попередила стосовно «несправедливо» ув’язнених американців.

«Трамп готовий до нових і серйозних наслідків для Ірану, якщо не будуть звільнені і повернені всі несправедливо ув’язнені американські громадяни», – заявили раніше у Білому домі.

17 серпня офіційний представник Держдепартаменту США повторив вимогу Вашингтона «про негайне звільнення всіх американських громадян, які були несправедливо затримані в Ірані, щоб вони могли повернутися у свої родини».

Офіційний Тегеран ці заяви щодо Сію Ванґа поки не коментував.