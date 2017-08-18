Будемо сприяти деокупації Криму – новий голова представництва президента України в Криму

Новий голова представництва президента України в Криму Борис Бабін у п’ятницю почав виконання обов’язків після призначення президентом Петром Порошенком на посаду 17 серпня, передає «Крим.Реалії».

«Найближчим часом приступимо до вирішення поточних питань, пов’язаних із захистом прав і свобод кримчан. Будемо виконувати і стратегічні завдання, поставлені главою держави, тобто сприяти деокупації Криму», – сказав Бабін у Херсоні, де і розташоване представництво.

Свій перший робочий день на новій посаді він почав із вивчення внутрішньої документації. Також вранці з учасниками акції протесту, які вимагали відставки попереднього керівника відомства Наталії Попович, увійшов в будівлю і провів бесіду з співробітниками.

«Першочергове завдання – забезпечити повноцінне функціонування представництва президента України в АРК як державного органу, щоб співробітники могли повною мірою виконувати свої обов’язки», – додав він.

17 серпня президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення юриста-міжнародника Бориса Бабіна постійним представником президента в Автономній Республіці Крим. Як повідомили у прес-службі президента, раніше з цієї посади була звільнена Наталія Попович.

«На жаль, факти, які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою були підтверджені. Це дало підстави ухвалити рішення щодо необхідних кадрових дій», – сказав Порошенко.

Із січня минулого року указом президента завданням представництва є взаємодія з іншими органами влади щодо сприяння дотриманню прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї на материкову частину України.