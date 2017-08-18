1,2 тисячі українських військових пройшли підготовку за стандартами НАТО – Міноборони

Міністерство оборони України повідомляє, що з початку оборонної реформи 1 200 українських військових пройшли підготовку за стандартами НАТО.

«За участю інструкторів збройних сил Канади, Великої Британії, США, Литви та Польщі 28 повноцінних бойових підрозділів Збройних сил України підготовлено за стандартами НАТО. З початку оборонної реформи підготовку за стандартами НАТО пройшли близько 1200 українських військовослужбовців-інструкторів, із яких майже половину – за участю іноземних інструкторів», – заявив 18 серпня в Києві речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

За його словами, в рамках проведення заходів з реформування Міноборони суттєво зросли показники підготовки ЗСУ.

«З початку року відпрацьовано 150 стандартів колективної та індивідуальної підготовки. Введено в дію «Єдину електронну базу стандартів підготовки та методичних матеріалів для військ». Тільки цього року за новими стандартами проведено більше 300 заходів оперативної та бойової підготовки, що забезпечило підготовку сім бригад і полків», – заявив Праут.

Нещодавно міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в урочистостях до Дня незалежності України візьмуть участь військові підрозділи з 10 країн НАТО, які співпрацюють з українськими колегами, проводять спільні навчання і допомагають реформувати українське військо і оборонне відомство за стандартами НАТО.