Через ДТП на Львівщині постраждали 5 іноземців, серед яких троє дітей – поліція

У результаті автомобільної аварії на трасі Київ-Чоп в селі Підбірці Пустомитівського району на Львівщині 17 серпня постраждали п’ятеро іноземних громадян, серед яких троє дітей, інформує сайт Національної поліції. Громадянами якої країни є постраждалі не вказується.

«Тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів – 31-річна жінка і троє дітей, віком 10, 9 та 3 роки, усі – іноземці. У 9-річного хлопчика медики діагностували «перелом основи черепа, мозкова кома», його скерували в операційне відділення. Інші потерпілі отримали садна та забої», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, аварія сталася близько 18-ї години: 50-річний водій автомобіля «Камаз», не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Форд Транзит» під керуванням 38-річного іноземця. Після цього вантажівка, перебуваючи в некерованому стані, зіткнулася із ще одним авто.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У поліції повідомили, що водій «Камазу» також зазнав травм, але від госпіталізації відмовився.