Суд у Криму залишив у силі термін арешту фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не задовольнив апеляцію захисту шістьох фігурантів ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» на продовження терміну арешту. Про це 18 серпня у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив координатор громадського об’єднання «Кримська солідарність» Дилявер Меметов.

«Все пройшло по накатаній схемі. Судове засідання було закритим. Родичів не пустили навіть на оголошення. Всі апеляції залишили без задоволення. Всі доводи, які представляв захист, не були сприйняті судом», – сказав Меметов.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 4 серпня продовжив до 8 жовтня термін арешту шістьом фігурантам, яких підозрюють у членстві в організації «Хізб ут-Тахрір», забороненій у Росії. Крім Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука, під вартою залишаються Енвер Бекіров, Муслім Алієв, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров. Їх арештували у 2016 році.

Захисники заарештованих і засуджених у справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначив, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії, яка у 2014-у анексувала український Крим, заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».