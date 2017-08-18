Працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» вимагають підвищення зарплат до тисячі євро

Працівники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») вийшли на мітинг з вимогою заробітних плат у тисячу євро. За даними організаторів, в акції бере участь близько півтисячі працівників.



Як зазначив голова місцевої організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів Сергій Гапон, серед вимог до керівництва підприємства також – не допускати переслідування працівників, які відстоюють права робітників, збільшення відрахування коштів на медичне страхування, виплата «оздоровчих» у розмірі середньої заробітної плати працівникам під час відпустки, відновлення програми будівництва житла для працівників підприємства тощо.

За його словами, наразі працівники збирають підписи під цими вимогами.



Водночас на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що «невиправданий протестний рух спрямований на порушення стабільної роботи» комбінату «веде до зростання соціальної напруженості у Кривому Розі». Як зазначили в адміністрації, зараз комбінат залишається стабільно діючим підприємством, забезпечує робочі місця для близько 24 тисяч людей власних кадрів та 6-7 тисяч співробітників підрядних організацій. В адміністрації запевнили, що підприємство діє в юридичному полі і відповідально виконує всі взяті на себе інвестиційні зобов’язання, сплачує податки, інвестує в охорону праці, підвищує рівень зарплати і забезпечує її своєчасну виплату. На підприємстві нагадали, що з травня відбулось підвищення рівня зарплат до 70%.

11 травня, працівники металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» провели акцію протесту під стінами адміністрації, вимагаючи підвищення заробітної плати до 25-26 тисяч гривень (в доларовому еквіваленті до 1 тисячі доларів США). Мітингувальники заявляли: якщо адміністрація підприємства не дослухається до їхніх вимог, наступним етапом акції може бути страйк і оголошення голодування.



Наприкінці травня керівництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» оголосило рішення про підвищення заробітної плати робітників підприємства з травня від 25% до 70% в залежності від окладу. Підвищення зарплати стосувалось робітників основних професій, задіяних у виробничих процесах. Найбільше зросли зарплати працівників з найменшими окладами (зарплата тих, то отримував до 5 тисяч гривень, підвищили на 60-70%), найменше – з найвищими.