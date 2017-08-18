У Росії екс-полковник ГРУ Квачков отримав новий термін ув’язнення

Приволзький окружний військовий суд у російській Самарі визнав винним у розпалюванні ненависті або ворожнечі колишнього полковника ГРУ Росії Володимира Квачкова і засудив його до півтора року позбавлення волі.

У 2013 році Квачков був засуджений до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці збройного заколоту і тероризмі. Пізніше Верховний суд Росії скоротив покарання відставному полковнику до восьми років позбавлення волі. Екс-полковник всі звинувачення відкидав.

У колонії Квачков записав ролик, в якому закликав до «збройної боротьби для захисту вітчизни», що стало підставою для нового звинувачення.