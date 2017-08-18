Поліція підтверджує викрадення службового авто, у соцмережах повідомляли про Lexus GX

Голова Національної поліції України Сергій Князєв підтвердив факт викрадення службового авта.

Як повідомляє прес-служба поліції,викрадений автомобіль виглядав як цивільний – будь-яких засобів, пристроїв чи механізмів, які могли б вказувати на те, що це поліцейський транспортний засіб, не було.

Кримінальне провадження за фактом викрадення розслідує поліція Київської області.

У поліції не вказують марку викраденого автомобіля.

Напередодні журналіст Сергій Мальнєв повідомив, що у глави патрульної поліції Олександра Фацевича викрали його службовий Lexus GX. За його даними, це сталося ще 11 серпня – авто викрали біля будинку водія в Софійській Борщагівці.