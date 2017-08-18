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18 Серпень 2017, Київ 17:34
Новини | Події

ГПУ називає спробою політичної маніпуляції інформацію про підготовку подань щодо 40 депутатів

У Генеральній прокуратурі України назвали спробою політичної маніпуляції інформацію у ЗМІ про підготовку списку із 40 народних депутатів з метою зняття з них недоторканності.

«Інформація щодо існування так званого списку народних депутатів, з приводу яких ГПУ начебто готує подання на зняття депутатської недоторканності, оприлюднена окремими інтернет-ЗМІ, є дезінформацією і спробою політичних маніпуляцій. Так званий список не має жодного відношення до діяльності Генпрокуратури», – йдеться у повідомленні Генпрокуратури у Facebook.

Раніше видання «Апостроф» з посиланням на власне джерело в ГПУ повідомило про підготовку подань на близько 40 народних депутатів (з різних фракцій) для зняття з них депутатської недоторканності.

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