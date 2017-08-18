Кабмін призначив членом НАЗК адвоката Серьогіна

Кабінет міністрів України призначив членом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) адвоката Олександра Серьогіна.

«Призначений новий член НАЗК Серьогін», – сказав міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

Раніше цього тижня конкурсна комісія обрала членом НАЗК адвоката Серьогіна.

НАЗК є колегіальним органом, до його складу, відповідно до законодавства, мають входити п'ять людей, наразі до складу керівництва НАЗК входять голова агентства Наталія Корчак, заступник голови Руслан Радецький і Олександр Скопич.

Член НАЗК звільняється з посади Кабміном, повноваження голови НАЗК припиняються у разі дострокового припинення повноважень члена НАЗК або подання заяви про звільнення. Голова НАЗК обирається з числа членів агентства строком на два роки.

Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Серед функцій агентства – здійснення контролю та перевірки декларацій чиновників, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.