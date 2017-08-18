ЗСУ попереджають про салют під час сьогоднішньої репетиції військового параду у Києві

Збройні сили України попереджають, що сьогодні під час проведення репетиції військового параду у Києві буде салют.

«Відповідно до плану підготовки до параду військ, сьогодні відбудуться тренування, під час проведення яких буде здійснено декілька залпів салютних установок», – повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

У Києві з 21:00 18 серпня до 02:00 17 серпня буде обмежено рух транспорту на вулиці Хрещатик.Як повідомляли в Київській міськдержадміністрації, рух обмежать на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте цю ідею критикували, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України. Минулого року на параді була військова техніка.