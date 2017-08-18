Прокурор: захист Януковича не зможе обґрунтувати скаргу в ЄСПЛ, порушень прав немає

Прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявляє, що жодних порушень прав та свобод колишнього президента Віктора Януковича немає, тому захист не має аргументів для Європейського суду з прав людини.

«Навіть на останньому судовому засіданні суд наголосив, що в обвинуваченого Януковича залишилося право брати участь через відеоконференцію. Суд зробив своє обґрунтування щодо свого рішення. Ніяких обставин, можливостей, щоб обґрунтувати свою скаргу до ЄСПЛ, у сторони захисту немає, тому що не було порушення», – розповів Руслан Кравченко в ефірі Радіо Свобода.

Якщо ж Віктор Янукович вирішить приїхати в Україну, Кравченко обіцяє йому цілодобову безпеку.

«Я йому обіцяю цілодобову безпеку, він буде в безпеці на території України. Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду, від буде затриманий і доставлений до слідчого судді для обрання запобіжного заходу. Тому він буде затриманий. Сторона обвинувачення буде клопотати щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – сказав прокурор.

Раніше Віталій Сердюк, адвокат Віктора Януковича, заявляв, що захист подасть позов до Європейського суду з прав людини. Захист екс-президента вважає, що заочний розгляд справи щодо Януковича є відмовою йому в праві брати участь у процесі.

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.