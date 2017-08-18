МЗС: візит Путіна до Криму є «цинічним нехтуванням нормами міжнародного права»

У Міністерстві закордонних справ України візит президента Росії Володимира Путіна до Криму назвали «цинічним нехтуванням нормами міжнародного права».

Як мовиться у заяві українського дипломатичного відомства, Москві надіслали ноту протесту.

«Українська сторона вважає «візит», як інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Криму і Севастополя, грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права», – мовиться у заяві МЗС.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно прибув до окупованого Криму без узгодження з владою України, цього разу місцем його відвідин є Севастополь. Окремим пунктом візиту є покладення квітів до одного з меморіалів радянським захисникам Севастополя в часи Другої світової війни, 1941–42 років, разом із прокремлівським байкерським рухом «Нічні вовки». Цей рух відомий публічними виступами на підтримку Путіна і російської влади, його члени влаштовували багато акцій такого спрямування саме у Криму, почавши здійснювати їх іще до окупації півострова Росією навесні 2014 року.

Разом із Володимиром Путіним до Криму прибули й інші російські посадовці, зокрема прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Путін уже не раз незаконно відвідував окупований український Крим без узгодження з владою України, востаннє в червні цього року. Київ щоразу різко протестує проти таких приїздів, як і проти незаконних відвідин півострова іншими російськими високопосадовцями.