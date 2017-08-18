ГПУ: справу щодо екс-чиновника часів Януковича Чмиря передали до суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього високопосадовця із оточення екс-президента Віктора Януковича, нині депутата Сумської облради Юрія Чмиря.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, його обвинувачують в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей.

«Депутат не вніс у декларацію власну доньку, хоча в ході слідства зібрано достатньо доказів того, що вони проживали та проживають разом. Зокрема, в декларації не зазначено 9 квартир та 3 паркомісця у Києві, дохід від продажу нерухомості та корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю, що належать 20-річній доньці, яка не працює», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Окрім того, за даними слідства, обвинувачений на підставі заяви про нібито втрату паспорта отримав новий документ, але він використовував так званий втрачений паспорт для вчинення юридично значущих нотаріальних дій.

Юрій Чмирь цього повідомлення не коментував.

У червні 2017 року Сумська обласна прокуратура повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків сім’єю колишнього високопоставленого чиновника Сумської області часів президентства Януковича, який наразі є чинним депутатом Сумської обласної ради.