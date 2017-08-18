США: чільний стратег президента пішов у відставку

У США Білий дім повідомив, що суперечливий чільний стратег кампанії Дональда Трампа, а потім його президентської адміністрації Стів Баннон залишає посаду.

Як повідомила речниця Білого дому Сера Гакабі Сандерз, голова апарату Білого дому Джон Келлі і Стів Баннон «дійшли взаємної згоди», що п’ятниця стане останнім днем посадовця в адміністрації.

«Ми вдячні йому за роботу і бажаємо всього найкращого», – додала вона.

Баннон, колишній керівник правоконсервативного інтернет-видання Breitbart News, був чільним радником Трампа в перебігу його виборчої кампанії і протягом семи місяців на посаді президента США.

Засоби інформації у США повідомляли, що Трамп був розлючений інтерв’ю Баннона 16 серпня у пресі ліберального спрямування, в якому той заявив, що воєнного вирішення північнокорейської проблеми не існує – таким чином він виступив всупереч агресивній позиції стосовно Північної Кореї самого президента, який заявляє, що не виключає воєнної операції в разі необхідності.

Попереднього дня, 15 серпня, Трамп на запитання про подальшу роботу Баннона в його адміністрації відповів: «Побачимо».

За повідомленнями американської преси, Трамп повідомив своїм чільним помічникам про відставку Баннона раніше у п’ятницю.

Тим часом, пишуть газети з посиланням на осіб, наближених до Баннона, він подав Трампові заяву про відставку ще 7 серпня. За даними преси, оголосити про неї мали ще на початку тижня, але відклали це оголошення через заворушення в Шарлотсвіллі.

Відставку Баннона називають іще однією ознакою розбратів усередині адміністрації Трампа. За повідомленнями, він мав глибокі суперечки з радником президента з національної безпеки Гербертом Раймондом МакМастером, а останніми місяцями і з зятем і чільним радником президента Джаредом Кушнером.