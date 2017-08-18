США схвалили продаж Румунії своїх РСЗВ на 1 мільярд 250 мільйонів доларів

Державний департамент США схвалив продаж Румунії американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного з ними обладнання на суму в 1 мільярд 250 мільйонів доларів, повідомили у Вашингтоні.

Як мовиться в повідомленні Агентства співпраці США в галузі оборони і безпеки, метою є «підтримати зовнішньополітичні цілі і цілі національної безпеки США шляхом допомоги в поліпшенні безпеки союзника в НАТО».

За повідомленням, інформацію про пропонований продаж Пентагон спрямував до Конгресу в четвер.

Як правило, такі пропозиції про надання озброєнь союзникам у НАТО розглядаються в Конгресі США протягом 15 днів.

Як мовиться у прес-релізі, Держдепартамент схвалив прохання Румунії про 54 пускові установки легких реактивних систем залпового вогню HIMARS, таку ж кількість машин для перезарядки і ще стільки ж тактичних вантажівок для транспортування ракет, понад 200 ракет різних типів, а також іншу техніку й обладнання для цих систем. Також у допомогу на згадану суму входить навчання роботі з цими установками, надання груп підтримки американських фахівців тощо.

Надання цих озброєнь Румунії «посилить її обороноздатність і допоможе запобігати регіональним загрозам», заявили в Агентстві співпраці США в галузі оборони і безпеки.

Союз НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму, а потім і вторгнення на схід України 2014 року. Росія ж натомість звинувачує НАТО в «розпалюванні напруженості в регіоні».