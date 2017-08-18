США підтвердили спільні навчання в Південній Кореї наступного тижня

Військові США заявили, що в понеділок, 21 серпня, почнуть у Південній Кореї заплановані військові навчання з армією цієї країни і інших союзників посеред напружених відносин із Північною Кореєю.

Як повідомили в Пентагоні, навчання Ulchi Freedom Guardian із участю 17 з половиною тисяч військових США, південнокорейських військ, а також близько 3 тисяч військовослужбовців із Австралії, Великої Британії, Данії, Канади, Колумбії, Нідерландів і Нової Зеландії.

За словами Міністерства оборони США, ці оборонні навчання з використанням комп’ютерного моделювання мають на меті посилити боєготовність і здатність захистити регіон і зберегти стабільність на Корейському півострові.

Північна Корея щоразу різко критикує ці щорічні навчання, називаючи їх «репетицією вторгнення США на свою територію».

І у США, і в Південній Кореї наголошували, що цьогорічні навчання були сплановані ще кілька місяців тому і не є реакцією на якусь подію.

Останнім часом напруженість на Корейському півострові різко зросла після низки випробувань Пхеньяном балістичних ракет. Створення таких ракет, як і ядерної зброї, для Північної Кореї заборонене резолюціями Ради безпеки ООН, але Пхеньян не зважає на них.