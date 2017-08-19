Троє військових поранені через бойові дії на Донбасі – штаб

Троє український військових поранені минулої доби внаслідок бойових дій у зоні конфлікту на сході України, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі. Про те, в якому стані перебувають поранені, не уточнюється.

«Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання продовжили порушувати перемир’я, використовуючи при цьому здебільшого гранатомети і стрілецьку зброю. Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона», – йдеться в повідомленні штабу.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР», зі свого боку, звинувачують в обстрілах українських військових. Зокрема в «ДНР» заявили про обстріл їхніх позицій у 18 підконтрольних їм населених пунктах. У «ЛНР» заявили про обстріл позицій у трьох населених пунктах. Про поранених жодне з угруповань не повідомляє.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.

За останніми даними ООН, внаслідок збройного конфлікту, який триває на частині Донбасу від квітня 2014 року, загинули близько 10 тисяч людей.