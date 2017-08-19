Високий рівень забруднення повітря у Києві утримається до 21 серпня – Держпродспоживслужба

Високий рівень забруднення повітря у Києві утримається до 21 серпня, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в столиці України.

За повідомленням, від 16 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

«Протягом 17-18 серпня рівень забруднення формальдегідом досяг 4-5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Бессарабської, Деміївської площ і площі Перемоги, вулиці Довженка. Рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-5 середньодобових ГДК в районах: Бессарабської та Деміївської площ, вулиць Довженка, Попудренка, Каунської. Перевищення максимальних значень ГДК (гранично-допустима концентрація) оксидом вуглецю – 1-2,4 в районах: Бессарабської, Деміївської площ та площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиці Довженка», – йдеться в повідомленні.

За даними служби, відповідні погодні умови: висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі утримаються в столиці України до 21 серпня, відтак рівень забруднення повітря збережеться або надалі зростатиме.

За прогнозами синоптиків, від 22 серпня у Києві буде прохолодніше (близько 20 градусів тепла) і можливий дощ.