Росія: невідомий поранив ножем вісьмох перехожих у Сургуті

Слідчий комітет Росії повідомляє, що невідомий поранив ножем вісьмох перехожих у Сургуті Ханти-Мансійського автономного округу країни.

За повідомленням, напад стався вранці 19 серпня.

«Невідомий чоловік, озброєний ножем, рухаючись по центральних вулицях міста, скоїв напад на перехожих, заподіявши вісьмом громадянам ножові поранення. Всі постраждалі були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У Слідчому комітеті додали, що поліцейські, які виїхали на місце інциденту, застрелили підозрюваного у нападі. Обставини нападу, мотиви, а також особу нападника ще встановлюють.

За фактом того, що сталося, порушили справу за статтею «замах на вбивство».

Схожий напад стався напередодні у фінському місті Турку. Внаслідок нападу чоловіка, озброєного ножем, загинули дві людини, ще вісім були поранені. А ввечері 17 серпня в Іспанії внаслідок двох нападів – наїздів автомобілями на перехожих, – імовірно, з ісламістським підтекстом загинули 14 людей і понад сто були поранені й травмовані.