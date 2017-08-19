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19 Серпень 2017, Київ 13:04
Новини | Події

В Одесі під СІЗО протестували проти «репресій» щодо ув’язнених

В Одесі 19 серпня кілька десятків родичів ув’язнених в місцевому слідчому ізоляторі прийшли з протестом до СІЗО, що на Люстдорфській дорозі. Вони стверджують, що після жорстокого вбивства інспектора Державної пенітенціарної служби (ДПтС) у СІЗО «розпочалися репресії».

Напередодні невідомі в масках били людей, трощили меблі в першому й третьому корпусах СІЗО, заявив Радіо Свобода учасник акції протесту Сергій, брат якого два місяці перебуває в слідчому ізоляторі. «Хвилюємось за життя й здоров’я наших близьких, які зараз там. Вимагаємо пояснень від адміністрації та прокурора, на якій підставі знущаються над людьми? В тому що сталося з дівчиною-інспектором, винне керівництво. Саме воно дозволило рецидивісту вільно пересуватись територією ізолятора», – сказав він.

Про те, що «спецназ б’є ув’язнених» написав на своїй сторінці у Facebook також капелан СІЗО і Південної виправної колонії №51 священник УПЦ (КП) Дмитро Краснобаєв.

Як повідомили Радіо Свобода у пенітенціарній службі, на території СІЗО «проходять режимні заходи». У чому вони полягають, у відомстві не уточнили, зазначивши, що після жорстокого вбивства співробітниці одеського СІЗО начальника слідчого ізолятору В’ячеслава Коваля звільнили.

Раніше в прокуратурі Одещини повідомили, що ввечері 17 серпня на господарчому дворі СІЗО ув’язнений, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, зґвалтування, грабіж, незаконне позбавлення волі, вбив жінку-інспектора. Тіло він розчленував і викинув у контейнер для сміття.

За даними прокуратури, злочин скоїв 39-річний чоловік, який перебував у слідчому ізоляторі. Протягом останнього місяця він перебував не усвоїй камері, жив і працював на господарчому дворі.

Як повідомляє прокуратура Одеської області, за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО відкрили кримінальне провадження.

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