У Судаку оголосили режим надзвичайної ситуації після сходження селевого потоку

У Судаку в анексованому Росією Криму в зв’язку зі сходженням селевого потоку 19 серпня оголосили режим надзвичайної ситуації муніципального характеру. Про це повідомляє прес-служба адміністрації міста, підконтрольна Росії.

«У зв’язку зі сходженням селевого потоку в результаті потужної зливи, Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки … ухвалила рішення ситуацію, що склалася, визнати як надзвичайну ситуацію муніципального характеру», – йдеться в повідомленні.

Чиновники планують провести роз’яснювальну роботу з населенням, постраждалим у результаті зливи і евакуйованим в оздоровчий комплекс «Судак».

Міська рада Судака, підконтрольна Москві, повідомляє, що організована робота з евакуації застряглих машин поблизу дороги Судак – Грушівка.

Увечері 18 серпня в Судаку пройшла сильна злива. Наслідком стихії стало підтоплення приватних домоволодінь в районі русла річки Суук-су і розмивання частини дороги на трасі Сімферополь – Судак.

За офіційною інформацією, підтоплені 41 домоволодіння на чотирьох вулицях. Евакуйоване населення автобусами доправили до пункту тимчасового розміщення на території ТОК «Судак».

Станом на 14:00 годину 19 серпня евакуювали 76 людей, із них 23 дитини.

Як повідомила прес-служба адміністрації Судака, на трасі Сімферополь – Судак селевим потоком з проїжджої частини змило кілька автомобілів.