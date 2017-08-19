Неонацисти проводять марш у Берліні за посиленого патрулювання поліції

У Берліні близько 500 неонацистів проводять марш, присвячений 30-ій річниці самогубства колишнього заступника Гітлера Рудольфа Гесса. Вони зібралися біля залізничного вокзалу в берлінському районі Шпандау, де також почався контр-протест. Близько тисячі поліцейських перебувають на місці для розмежування і запобігання сутичкам між цими двома групами.

Поліція повідомила організаторам, що вони можуть провести марш, але без прославлення Гесса, який помер у в’язниці Шпандау. Гессові був засуджений до довічного ув’язнення на Нюрнберзькому процесі за його роль в плануванні Другої світової війни. Він помер 17 серпня 1987 року і представники влади держав-союзників часів Другої світової війни постановили вважати його смерть самогубством.

Нацистські прихильники стверджують, що він був убитий і організовують щорічні марші в його честь. Неонацистам дозволили мати один банер на кожних 50 учасників.

У Німеччині не дозволяється використання щитів, шоломів і кийків, які використовувались правими і неонацистськими демонстрантами в Шарлотсвіллі на півдні США минулого тижня.